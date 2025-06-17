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Общество 17 июня 2025 20:16

Казани предложили инициировать создание экологического сообщества городов БРИКС

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Инициировать создание экологического сообщества больших городов БРИКС предложил столице Татарстана главный научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Гинзбург. Об этом доктор физико-математических наук заявил на XXXIX сессии Казанской городской Думы.

«Казань после саммита БРИКС могла бы выступить инициатором климатического, экологического сообщества. Это могло бы быть результатом того форума», – сказал он.

Саммит БРИКС прошел в Казани в октябре прошлого года. «В его декларации упоминаются климатические моменты», – подчеркнул Гинзбург.

#саммит БРИКС #сессия казгордумы
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