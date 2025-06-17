Казани предложили инициировать создание экологического сообщества городов БРИКС
Инициировать создание экологического сообщества больших городов БРИКС предложил столице Татарстана главный научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Гинзбург. Об этом доктор физико-математических наук заявил на XXXIX сессии Казанской городской Думы.
«Казань после саммита БРИКС могла бы выступить инициатором климатического, экологического сообщества. Это могло бы быть результатом того форума», – сказал он.
Саммит БРИКС прошел в Казани в октябре прошлого года. «В его декларации упоминаются климатические моменты», – подчеркнул Гинзбург.