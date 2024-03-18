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Глава «Метроэлектротранса» запросил у властей 5 млрд рублей на капремонт инфраструктуры
Глава «Метроэлектротранса» Айдар Абдулхаков запросил у властей 5 млрд рублей на капремонт инфраструктуры. С заявлением он выступил на деловом понедельнике в мэрии Казани.
«Мы выполняем большие работы по текущему ремонту путей и контактной сети, но тем не менее необходимость программы капитального ремонта инфраструктуры наземного электрического транспорта стоимостью более 5 млрд рублей уже назрела», – считает Абдулхаков.
Спикер привел цифры: из 132 км трамвайных линий — более 70 км с предельным износом, а 20 км путей уложены в 1970-х годах и имеют двукратное превышение нормативов по капремонту. До сих пор используются участки капитальных линий, построенных в 60-х годах прошлого столетия. Остро необходима модернизация четырех тяговых подстанций из 30, имеющихся на балансе.
«Изношенная инфраструктура приводит к обрывам, простоям на маршрутной сети, не позволяет увеличить скорость передвижения и вызывает недовольство жителей нашего города», — отметил глава «Метроэлектротранса».
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