Глава «Метроэлектротранса» запросил у властей 5 млрд рублей на капремонт инфраструктуры

Глава «Метроэлектротранса» Айдар Абдулхаков запросил у властей 5 млрд рублей на капремонт инфраструктуры. С заявлением он выступил на деловом понедельнике в мэрии Казани.

«Мы выполняем большие работы по текущему ремонту путей и контактной сети, но тем не менее необходимость программы капитального ремонта инфраструктуры наземного электрического транспорта стоимостью более 5 млрд рублей уже назрела», – считает Абдулхаков.

Спикер привел цифры: из 132 км трамвайных линий — более 70 км с предельным износом, а 20 км путей уложены в 1970-х годах и имеют двукратное превышение нормативов по капремонту. До сих пор используются участки капитальных линий, построенных в 60-х годах прошлого столетия. Остро необходима модернизация четырех тяговых подстанций из 30, имеющихся на балансе.

«Изношенная инфраструктура приводит к обрывам, простоям на маршрутной сети, не позволяет увеличить скорость передвижения и вызывает недовольство жителей нашего города», — отметил глава «Метроэлектротранса».