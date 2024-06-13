Казанец, спасший девочку от отца-наркомана в Юдино, подписал контракт с Минобороны РФ

Сегодня в центре отбора на военную службу по контракту «Батыр» подписал контракт 44-летний Рамиль Бикмуллин. Это он спас маленькую девочку в Юдино, когда ее родной папа выкинул ее из окна. Отец пятерых детей Рамиль Бикмуллин сообщил «Татар-информу», что цели стать Героем России или получить высокое звание у него нет. Он просто хочет, чтобы наступил мир.

«Подписываю контракт, чтобы Родину защищать. Я хочу, чтобы все побыстрее закончилось, около четырех месяцев думал о том, чтобы подписать контракт. У меня в зоне СВО сейчас служат родственники, двоюродные братья. Дома меня не поняли и не поддержали, я уже говорил, что хочу подписать контракт и сегодня пришел никому ничего не сказав. Думаю, в итоге меня поймут. Я хочу приблизить нашу победу и внести свой вклад», – сказал Рамиль Бикмуллин.





По словам мужчины, он хотел бы проходить службу водителем и уверен, что его пожелания учтут. Он уже успел пройти медицинскую комиссию и признан годным к военной службе. Обмундирование он сам не покупал, потому что знает, что республика выдаст все самое необходимое. Рамиль Бикмуллин вел себя очень скромно, он не ожидал, что в центре отбора на военную службу по контракту «Батыр» его встретят журналисты.