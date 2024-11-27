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Казанец Саид Галиуллин поборется за победу в конкурсе «Голос.Дети»
Житель Казани Саид Галиуллин поборется за победу в федеральном вокальном конкурсе «Голос.Дети». Всего в финал проекта прошли три участника.
Напомним, Галиуллин вышел в финал, одержав победу в зрительском голосовании дополнительного этапа полуфинала конкурса. Тогда казанец набрал 59% голосов зрителей. Вместе с военным хором он исполнил песню «Смуглянка» из фильма «В бой идут одни старики».
Финал конкурса состоится в пятницу, 29 ноября. Голосование за участников пройдет в прямом эфире в тот же день в 21:45. Поддержим юное дарование!
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