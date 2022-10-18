Казанец предстал перед судом по обвинению в серии убийств бабушек

фото: Елена Саляхова

В Верховном суде Татарстана началось предварительное слушание по нашумевшему делу о серийном душителе бабушек. На скамье подсудимых оказался 40-летний житель Казани Радик Тагиров.

Подсудимому предъявлено обвинение по нескольким статьям – в убийстве и в покушении на него, а так же в разбое. Дело насчитывает 847 томов и более 60 эпизодов. В числе убитых оказались более 30 пожилых женщин из Казани, Уфы, Самары и других городов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов. Еще троим удалось выжить.

В зал суда сегодня пришли десятки человек - близкие родственники погибших бабушек.

«Ну что должно быть в голове у человека, чтобы совершить такое? Как вообще можно на такое решиться?», – высказалась дочь последней предполагаемой жертвы Тагирова. Пожилая женщина была задушена весной 2013 года.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Сегодня процесс проходит в закрытом режиме. Тагирову планируют продлить срок нахождения в СИЗО еще на полгода.

По версии следствия, убийства были совершены с 2011 по 2013 год. Действовал Тагиров по одной схеме – под видом соцработника или слесаря проникал в квартиру к пенсионеркам, душил их и забирал ценные вещи.

Фото: © Елена Саляхова/ «Татар-информ»

На след преступника не удавалось выйти много лет. За это время по подозрению в убийствах следователи проверили свыше 10 тысяч человек, и сделали более пяти тысяч экспертиз.

Задержали Тагирова декабре 2020 года в казанском поселке Дербышки. Установлено, что он уже был судим за хранение оружия и кражу. Если его вина будет доказана, то ему грозит пожизненный срок лишения свободы.