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Происшествия 1 апреля 2025 09:54

Житель Казани получил условный срок за ДТП с погибшим другом-пассажиром

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Житель Казани получил условный срок за ДТП с погибшим другом-пассажиром
Фото: Прокуратура РТ

В Зеленодольске суд вынес приговор 27-летнему казанцу за смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Трагедия произошла 11 мая прошлого года. На 115-м километре автодороги А295 в Зеленодольском районе водитель Mazda 3 нарушил скорость и съехал в кювет. В результате легковушка опрокинулась и врезалась в дерево. Один из пассажиров получил травмы, несовместимые с жизнью.

Свою вину казанец признал полностью, в содеянном раскаялся. Суд приговорил его к двум годам условного наказания с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.

#приговор #ДТП с погибшими #зеленодольск
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