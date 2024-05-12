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В Зеленодольском районе иномарка с пассажирами вылетела в кювет, есть пострадавшие
Накануне вечером на 115-м километре автодороги А295 автомобиль вылетел в кювет, в результате пострадал один человек. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего.
По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Mazda 3 не справился с управлением. В результате иномарка с двумя пассажирами вылетела с дороги в кювет и врезалась в дерево.
Со слов очевидцев, подросток-пассажир получил травмы. Пострадавшего увезли медики скорой помощи.
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