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Происшествия 12 мая 2024 21:04

В Зеленодольском районе иномарка с пассажирами вылетела в кювет, есть пострадавшие

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Накануне вечером на 115-м километре автодороги А295 автомобиль вылетел в кювет, в результате пострадал один человек. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Mazda 3 не справился с управлением. В результате иномарка с двумя пассажирами вылетела с дороги в кювет и врезалась в дерево.

Со слов очевидцев, подросток-пассажир получил травмы. Пострадавшего увезли медики скорой помощи.

#Зеленодольский район РТ
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