В Зеленодольском районе иномарка с пассажирами вылетела в кювет, есть пострадавшие

Накануне вечером на 115-м километре автодороги А295 автомобиль вылетел в кювет, в результате пострадал один человек. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Mazda 3 не справился с управлением. В результате иномарка с двумя пассажирами вылетела с дороги в кювет и врезалась в дерево.

Со слов очевидцев, подросток-пассажир получил травмы. Пострадавшего увезли медики скорой помощи.