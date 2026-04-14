Казанец получил 275 тысяч рублей за сообщения в «Народный инспектор» о нарушениях ПДД

Житель Казани получил 275 тысяч рублей за сообщения о нарушениях ПДД в приложении «Народный инспектор», сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития РТ.

Для получения этой суммы казанец отправил через приложение 226 сообщений. Следом за ним идет пользователь, отправивший 209 заявок – он заработал 260,8 тысяч рублей. Всего с момента введения вознаграждений за сообщения о ПДД в сентябре 2024 года жители республики сообщили о более чем 12 000 нарушений и заработали порядка 5,6 млн рублей.

«Сегодня приложение "Народный инспектор" – это не просто способ сообщить о нарушениях, а реальный инструмент повышения безопасности на дорогах Татарстана. Когда каждый из нас замечает и фиксирует неправильную парковку, опасное вождение, мы вместе защищаем друг друга от аварий, травм и даже спасаем жизни. В приложении зарегистрировано более 199 тысяч уникальных пользователей, самому молодому – 17 лет, а самому опытному – 67 лет», – отметил министр цифрового развития РТ Илья Начвин.

«Татар-информ» рассказывал, что платные категории, касающиеся нарушений ПДД, в мобильном приложении «Народный инспектор» заработали с сентября 2024 года. Приложение помогает фиксировать нарушения с указанием места и времени.

Приложение работает с 21 категорией нарушений ПДД, по семи из них можно получить денежное вознаграждение: игнорирование требований пропустить пешехода, проезд на красный свет, пересечение стоп-линии, выезд на встречную полосу, езда без ремня безопасности, использование телефона за рулем, а также выброс мусора из транспорта.

Для того, чтобы отправить свое сообщение, нужно запустить приложение «Народный инспектор», начать съемку, а потом оформить заявку с автоматическим определением местоположения. После проверки заявку направят в ГАИ. Если сотрудник Госавтоинспекции примет положительное решение о правонарушении, заявителю поступят деньги.

