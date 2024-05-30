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Казанец, покушавшийся на убийство 2-летней дочери, отправлен на принудительное лечение
Кировский районный суд Казани назначил принудительные меры медицинского характера 35-летнему местному жителю, совершившему покушение на убийство малолетней дочери, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
Напомним, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, когда 7 февраля 2024 года попытался выбросить 2-летнего ребенка из окна пятого этажа.
Трагедии удалось избежать благодаря мужественным действиям случайного прохожего Альберта Бикмуллина. Заметив в окне мужчину с девочкой на руках, он взобрался на козырек подъезда и смог поймать выброшенного ребенка. Малышку с переломом руки и сотрясением мозга госпитализировали.
За самоотверженный поступок, спасший жизнь ребенку, Альберт Бикмуллин был награжден медалью Следственного комитета РФ «Доблесть и отвага»
В отношении отца девочки было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Проведенная экспертиза выявила у мужчины психическое расстройство. По ходатайству следствия суд назначил ему принудительные меры медицинского характера в специализированном учреждении.
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