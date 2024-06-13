Казанец объяснил, чем похожи поджоги на кладбище и в Русско-Немецкой Швейцарии

Поджоги на ООПТ «Русско-Немецкая Швейцария» и на территории Арского кладбища, скорее всего, устроили одни и те же люди. У возгораний «одинаковый почерк», сообщил сегодня «Татар-информу» житель Казани, участвовавший в тушении возгораний, Тимур Ескараев.

По данным спикера, вчера утром он и другие неравнодушные люди тушили возгорания в лесу на территории Русско-Немецкой Швейцарии, а вечером - в Арском кладбище. Вечером в мероприятии участвовало около 10 добровольцев. По мнению собеседника, на взаимосвязь этих происшествий указывает сразу несколько фактов: они произошли в один и тот же день в местах, находящихся близко друг от друга. Кроме того, на разных участках в труднодоступных местах подожгли сухостой, траву и бревна.

«На кладбище тот же самый почерк, что и в Русско-Немецкой Швейцарии, - подожгли сухостой вдали от аллеи, куда непросто протиснуться из-за старых заборов, которыми огорожены могилы. Также неизвестные подожгли кучи с прошлогодней листвой и мусор. Забрались на склон за могилы, где было несколько очагов. Горели сухие деревья, которые были подожжены точечно», - пояснил Ескараев.

Работы по тушению огня на кладбище продолжались примерно до 23 часов вечера.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в результате нескольких поджогов, случившихся на территории ООПТ «Русско-Немецкая Швейцария» в Казани за последние дни пострадало редкое растение - дремлик, выгорели большие участки травы, погибли полевые животные.