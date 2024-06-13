Экоактивист рассказал об ущербе от поджогов в Русско-Немецкой Швейцарии

В результате нескольких поджогов, случившихся на территории ООПТ «Русско-Немецкая Швейцария» в Казани, за последние дни пострадало редкое растение — дремлик, выгорели большие участки травы, погибли полевые животные. Об этом «Татар-информу» рассказал сегодня участвовавший в тушении возгораний житель столицы Татарстана Тимур Ескараев.

«Пожары случились на трех участках — в тополином лесу, на холмах и в оврагах, а также на участке леса. Всё началось 9 июня вечером, когда подожгли тополиный лес. Мы тушили огонь два дня. Одиннадцатого июня было несколько возгораний на холмах, приехала машина МЧС. Двенадцатого июня ранним утром подожгли лес. Когда его потушили, часть людей уехала, а я остался дежурить. И от очевидцев поступило сообщение о возгорании на Арском кладбище», — пояснил он.

Собеседник агентства отметил, что вчера тушение огня началось в три-четыре часа утра, добровольцы подходи по очереди.

«Горящие бревна тушить очень сложно. Сначала тушили бревна в тополином лесу. Позже обнаружили очаги возгораний в другом лесочке, за Солдатским пляжем, где обитают краснокнижные растения. Там тоже тушили, нам помогали местные жители. Заливали водой, забрасывали землей. Было видно, что поджигали в местах наибольшего скопления бревен. К счастью, нам удалось вовремя справиться с огнем и не допустить его распространения», — уточнил Ескараев.

Экоактивист заметил, что из-за поджогов добровольцы ежедневно патрулируют территорию Русско-Немецкой Швейцарии. Злоумышленникам удалось нанести урон природе.

«Пострадали растения и полевые животные, площадь возгорания большая, примерно два гектара, выгорело всё под черноту. В лесочке за пляжем пострадал дремлик, это растение не занесено в Красную книгу, но редкое и рекомендованное к сохранению, по нему ведется ежегодный учет», — подчеркнул собеседник агентства.

По данным Ескараева, к счастью, на участки, где растут ужовник и тайник яйцевидный, огонь не добрался.