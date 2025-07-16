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Происшествия 16 июля 2025 17:25

Казанец, который под наркотиками устроил смертельный пожар, предстанет перед судом

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В Ново-Савиновский суд Казани передали дело 41-летнего местного жителя. Как сообщает прокуратура РТ, он обвиняется в причинении смерти по неосторожности двум лицам.

Трагедия произошла 10 февраля в многоквартирном доме на улице Гаврилова. Как установило следствие, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения и устроил пожар. В результате произошло задымление всех помещений квартиры и насыщение воздуха продуктами горения, которыми отравились и впоследствии скончались 12-летняя девочка и ее недееспособная мать.

При этом мужчина не предпринял никаких мер по спасению женщины и ребенка, покинул помещение квартиры, спасая свою жизнь бегством.

#пожар в казани
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