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В Казани 18-летний водитель, насмерть сбивший двоих братьев, выслушал приговор
В Казани вынесли приговор 18-летнему водителю, который в декабре прошлого года насмерть сбил двоих пешеходов на Амирхана. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ и общественностью
Аделя Гайнутдинова.
Вечером 14 декабря 2023 года юноша, управляя взятым в аренду автомобилем Volkswagen Polo, на улице Фатыха Амирхана сбил двоих братьев, которые переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. Затем водитель совершил столкновение с автомобилем Hyundai Creta. В результате ДТП пешеходы от полученных травм скончались.
Свою вину 18-летний казанец признал. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии-поселения, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года. Кроме того, он выплатит родителям погибших по 3 млн рублей.
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