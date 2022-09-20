Казанец, едва не зарезавший кондуктора троллейбуса, отправился за решетку

Ново-Савиновский районный суд Казани вынес приговор по делу о нападении на кондуктора в Казани. На скамье подсудимых оказался 24-летний казанец Евгений Кузнецов. Именно он, по версии следствия, в апреле этого года напал с ножом на кондуктора троллейбуса.

Фото: © Елена Саляхова/ «Татар-информ»

Поддержать подсудимого во время оглашения приговора пришла его мать. По ее словам, всему виной стало то, что Евгений связался с плохой компанией и начал пить.

«Он у меня всегда был спокойным и тихим. Выучился в музыкальной школе, окончил техникум. Затем пошел работать. Потом он связался с дружками и начал выпивать, с этого и начались проблемы», – рассказала мать Кузнецова.

В день нападения на кондуктора молодой человек снова много выпил. Когда он зашел в троллейбус №1, к нему подошел кондуктор и попросил оплатить проезд. Однако Евгений отказался. Завязалась ссора, во время которой Кузнецов вытащил из кармана кухонный нож и ударил им кондуктора в живот.

Разъяренного молодого человека удалось задержать пассажирам троллейбуса. Прибывшие на место полицейские выяснили, что незадолго до нападения Кузнецов попытался ограбить магазин. Но кража сорвалась, и молодой человек решил скрыться в общественном транспорте и сел в троллейбус. К слову, попытку кражи молодому человеку вменять не стали. Следствие ограничилось обвинением в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Дело дошло до суда за несколько месяцев. За это время Евгений несколько раз сменил показания – сначала он полностью признал свою вину и заявил о том, что готов ответить за свой поступок, позже стал настаивать на том, что ничего не помнит. Прокуратура запросила для него пять лет лишения свободы в колонии общего режима.

«Прошу не судить меня строго», – обратился к суду с последним словом Кузнецов.

Фото: © Елена Саляхова/ «Татар-информ»

Суд признал Евгения Кузнецова виновным. Молодого человека отправили в колонию общего режима на 4 года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на улице Адоратского пьяный казанец накинулся с ножом на кондуктора. Молодого человека задержали по горячим следам. Ново-Савиновский районный суд Казани отправил его в СИЗО.

История с нападением на кондуктора стала известна не только в столице республики, но и за ее пределами. После случившегося глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Татарстан Валерию Липскому взять расследование уголовного дела на особый контроль и как можно скорее выяснить все обстоятельства нападения.