Стало известно, кого пустили на экскурсию по башне Сююмбике в Казани

Фото: «Татар-информ»

На башне Сююмбике в Казани горожане заметили людей с видеокамерами. Жители города возмутились тем, что вход на нее запрещен, однако для кого-то все-таки сделали исключение. В соцсетях они пожаловались, что годами мечтают попасть на исторический объект, но не могут, и призвали организовать экскурсии по башне. В музее-заповеднике «Казанский Кремль» объяснили, что пустили на башню съемочную группу «Первого канала».

«В связи с чем и почему в настоящее время допуск на башню туристических групп и посетителей ограничен? А для этих людей на видео почему разрешен? Нельзя было обойтись без подъема на башню? Вы же понимаете, что этим самым оскорбляете чувства коренных казанцев, для которых доступ на башню почему-то закрыт, хотя они всю жизнь мечтают прикоснуться к истории?», – написал один из возмущенных жителей в соцсетях. Другие горожане присоединились к нему с вопросом, как можно попасть на экскурсию по башне.

В мэрии города жителям ответить на вопрос затруднились. «Не можем подсказать, мы же не управляем Казанским Кремлем», – ответили представители администрации, добавив, что территория музея находится в ведении Минкульта РТ.

Оказалось, что исключение на действующий запрет сделали для журналистов.

«На видео — съемочная группа „Первого канала“. Они готовят специальный выпуск в рамках видеопроектов», — сообщили в музее-заповеднике «Казанский Кремль», пояснив, что по официальному запросу от СМИ представители съемочной группы могут попасть на архитектурные объекты музея-заповедника, в том числе и на башню Сююмбике.

«В настоящее время допуск на башню для туристических групп и индивидуальных посетителей ограничен», – подчеркнули при этом сотрудники музея-заповедника.

Напомним, в конце прошлого года появилась информация, что башня Сююмбике начала медленно разрушаться – в соцсетях публиковали фото, на которых из нее «вываливаются» кирпичи. Тогда в Комитете Татарстана по охране объектов культурного наследия «Татар-информу» сообщили, что башня не представляет для горожан никакой опасности. Несмотря на это, специалисты сообщили о планах провести на башне реставрационные работы – как внутри, так и снаружи.

Видео из соцсетей