Специалисты о башне Сююмбике: Никакой опасности для окружающих она не представляет

Вскоре историческую башню Сююмбике на территории Казанского Кремля ожидают реставрационные работы – как внутри, так и снаружи. Пользователи в соцсетях активно публикуют фотографии, на которых из башни «вываливаются» кирпичи, однако сейчас она никакой опасности для жителей и гостей города не представляет, заверили «Татар-информ» в Комитете Татарстана по охране объектов культурного наследия. Там также рассказали о планах открыть доступ в башню для туристов.

Фотографии с башней, на которой видны трещины и выпавшие кирпичи, в соцсетях опубликовал замруководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эдуард Хайруллин. «Прошелся сегодня вокруг башни Сююмбике, расстроился. Трещины, выпадение кирпичей целыми блоками. Пора ограждать для начала от туристов, с монетами и запускали и планировать реставрацию», – подписал он фотографии. В комментариях жители с ним согласились, призвав как можно скорее приступить к реставрации.

Фото: из соцсетей

На данный момент башня Сююмбике находится в удовлетворительном состоянии, ей ничего не угрожает, сообщили в Комитете РТ по охране ОКН. «Там всего один небольшой участок, где ветром и водой немного вымыт раствор, из-за этого несколько кирпичей всего выпали. Разумеется, на башню никакого влияния это не может оказать», – пояснили в пресс-службе комитета.

Несмотря на это, на башне планируется провести работы по укреплению фундамента. На данный момент уже проведены соответствующие инженерные изыскания и подготовлен проект первоочередных противоаварийных мероприятий. Во время работ территорию башни для безопасности горожан оградят. К работе подрядная организация приступит в ближайшее время. Кто именно станет подрядчиком, на данный момент пока неизвестно.

На втором этапе башню ожидают более масштабные реставрационные работы, причем не только снаружи, но и внутри. Предусмотрена, в том числе, замена утраченных или разрушенных кирпичей.

Точные сроки выполнения работ пока не озвучиваются, однако известно, что сегодня специалисты Комитета РТ по охране ОКН совместно с архитекторами-реставраторами прорабатывают возможность доступа туристов во внутренние помещения башни.

