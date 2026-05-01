Казанцы стали чаще выбирать Азию для летнего отдыха

Спрос казанцев на азиатские направления в этом году заметно вырос. Об этом «Татар-информу» рассказала эксперт в сфере туризма Екатерина Ростовцева.

«Азию сейчас выбирают активно, потому что на фоне сложностей с рядом ближневосточных направлений часть туристического потока переориентировалась именно туда. На лето стабильно берут Бали, Вьетнам (Нячанг) и Китай (Хайнань) – при этом Китай показывает особенно хороший спрос», – отметила эксперт.

По ее словам, страны Юго-Восточной Азии предлагают иной формат отдыха – более активный и насыщенный впечатлениями. В таких поездках туристы чаще перемещаются между локациями, посещают экскурсии и знакомятся с местной культурой.

«Это как будто другая сторона Луны: все очень яркое, насыщенное, и по приезде тебя будто волной накрывает азиатской культурой и атмосферой. Во Вьетнаме море может быть как спокойным, так и с волнами, есть и места для серфинга, и тихие пляжи. В Таиланде, как правило, море спокойнее и больше комфортных пляжей», – рассказала Ростовцева.

Она добавила, что средний чек на азиатские направления составляет около 200–250 тыс. рублей, а стандартная продолжительность поездки – около 10 дней. Более короткие туры встречаются реже из-за длительного перелета и необходимости адаптации.

«Лететь достаточно далеко: есть разница во времени, и часто возникает джетлаг. Поэтому поездка на 7 дней уже получается не совсем комфортной», – отметила эксперт.

Также, по ее словам, растет интерес к новым и развивающимся направлениям. Среди них она выделила египетский курорт Эль-Аламейн, который позиционируется как более современная альтернатива классическим пляжным курортам с высоким уровнем сервиса и «открыточной» морской картинкой. Кроме того, стабильный спрос сохраняется на страны Закавказья – Армению и Азербайджан, которые выбирают за гастрономию, близость и более спокойный формат отдыха.

Подробнее о том, как изменился в этом году спрос на летний отдых у казанцев и какие направления неожиданно выстрелили – в материале «Черное море, Питер, «египетские Мальдивы» и ЮВА: где казанцы планируют отдохнуть этим летом».