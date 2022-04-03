Казанцы создали петицию за строительство Соборной мечети на месте парка «Кырлай»

Жители Казани создали петицию на сайте change.org в которой собираются подписи за идею возвести Соборную мечеть на месте парка аттракционов «Кырлай».

«Призываем внести хотя бы малый вклад для поддержки данного проекта, проголосовав за строительство мечети в центре столицы Республики Татарстан», — взывают авторы обращения.

Главный аргумент - более экологичное решение, чем намывка берега возле Центра семьи «Казан».

Петиция была создана два дня назад и за это время набрала 20 подписей.

В то же время создана и противоположная петиция. Ее авторы утверждают, что хотят сохранить в этом районе парк и зеленую прибрежную зону.

В пятницу, 1 апреля, стало известно, что Соборная мечеть будет построена на берегу Казанки на месте парка «Кырлай».