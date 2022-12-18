Казанцы сняли на видео затопленный от дождя проспект Победы и другие улицы

Сегодня по столице республики прошел дождь вперемешку со снегом. В результате некоторые улицы Казани оказались подтопленными. Например, такое видео с затопленным участком дороги на проспекте Победы распространяется в социальных сетях.

Аналогичное видео жители столицы сняли на улице Зорге, в районе «Максидома». На этом месте, судя по ролику, для устранения проблемы задействовали трактор.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что из-за подтопления проезжей части троллейбусы в Казани меняют схему движения.