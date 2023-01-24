Власти Казани переустроят систему ливневок в городе для борьбы с подтоплениями дорог

В этом году в Казани приступят к совершенствованию ливневой канализации, которая, в частности, позволит решить проблемы с подтоплениями дорог после дождей. В числе прочего планируется переустройство системы ливневок по ул.Серова, вблизи мечети «Ярдэм», где после этого начнется строительство нового бульвара. Об этом глава Комитета внешнего благоустройства Игорь Саляхутдинов сообщил в ежегодном отчете об итогах работы мэру города Ильсуру Метшину.

Новые сети ливневой канализации планируется проложить вблизи нового пешеходного перехода по ул.Мавлютова и спроектировать их для микрорайона Юдино (по ул.Ильича), передает слова Саляхутдинова пресс-служба мэрии.

Кроме того, в будущем будет разработан проект по выносу ливневых сетей в районе улиц Пушкина и Петербургской. «Не первый год существует проблема подтопления в районе улиц Пушкина и Петербургской. Благодаря вашему содействию из бюджета республики выделены средства на разработку проекта по выносу ливневых сетей», – рассказал он.

По реконструкции сетей уже подготовлено техническое задание, проектирование работ планируют выполнить в этом году, добавил глава КВБ.

Общая протяженность ливневых сетей в Казани составляет 467 км, из них 24 км были проложены в 2022 году в рамках благоустройства улично-дорожной сети.