Казанцы сняли на видео момент солнечного затмения

Жители Татарстана сегодня наблюдали за солнечным затмением, пасмурная погода не смогла этому помешать. Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани затмение будет длиться более двух часов — с 12.36 до 15.02. Максимальная фаза затмения была в районе 13.50 – в этот момент Солнце было закрыто Луной примерно на 72,75%.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Наблюдавший за этим природным явлением казанец поделился эмоциями с корреспондентом «Татар-информа».

«Я узнал о том, что сегодня будет солнечное затмение буквально пару часов назад. Взял с собой солнцезащитные очки, чтобы не повредить глаза. Вообще очень впечатлен, это первый раз в жизни, когда я сам смотрю на затмение, а не через фотографии», – поделился Евгений Зурабов.

Началось затмение сегодня в 11.58 по Москве на восходе Солнца в арктической зоне Атлантического океана, вблизи северного побережья Исландии. Завершится же оно в 16.02 во время заката в Аравийском море, сообщили в пресс-службе Московского планетария.