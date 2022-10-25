Жители Татарстана 25 октября теоретически смогут увидеть солнечное затмение

Жители Татарстана сегодня, 25 октября, смогут увидеть частное затмение Солнца, если этому не помешает установившаяся в республике пасмурная погода.

В Казани затмение будет наблюдаться более двух часов — с 12.36 до 15.02. Максимальная фаза затмения, 0,7859, окажется достигнута в 13.50. Это означает, что Солнце будет закрыто Луной примерно на 72,75%.

В Набережных Челнах затмение достигнет максимальной магнитуды 0,8024 в 13.54. Солнечный диск окажется закрыт на 74,79%.

Неизвестно, смогут ли татарстанцы наблюдать за небесным явлением, так как сейчас небо над регионом затянуто облаками. Впрочем, согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, в дневные часы возможны прояснения.

Начнется частное затмение в 11.58 по Москве на восходе Солнца в арктической зоне Атлантического океана вблизи северного побережья Исландии. Завершится же оно в 16.02 во время заката в Аравийском море, сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Наблюдать затмение можно будет по всей Европе, кроме юго-запада Пиренейского полуострова, а также на северо-востоке Африки, в западе и центре Азии. Финальная часть небесного явления будет видна из западной части Азиатского континента, включая Индию.

При этом наибольшая видимая на Земле фаза затмения составит 0,8619. Она будет наблюдаться в 14.00 по Москве в Ханты-Мансийском автономном округе севернее Нижневартовска. Солнце в этот момент будет заходить за горизонт.

Наблюдать солнечное затмение без специальных фильтров опасно для зрения, напомнили специалисты планетария.