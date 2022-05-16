В Росгвардии РТ наградили участников военной спецоперации на Украине

Командующий Приволжским округом Росгвардии вручил государственные награды военнослужащим ведомства – участникам специальной военной операции на Украине. Торжественная церемония состоялась сегодня в Управлении Росгвардии по Татарстану, в ней также принял участие главный федеральный инспектор по Республике Татарстан Виктор Демидов.

Фото: пресс-служба Росгвардии по РТ

Указом Президента России Владимира Путина медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями Суворова и Жукова были награждены тридцать военнослужащих.

«Сегодня я впервые вручаю такое большое количество государственных наград нашему личному составу. Львиная доля награждаемых – прапорщики, сержанты и рядовые. Такие специальности, как инженер, сапер, связист, просто необходимы для выполнения задач», – отметил генерал-полковник Александр Порядин.

Фото: пресс-служба Росгвардии по РТ

Он добавил, что среди награждаемых есть как русские, так и татары, башкиры и уроженцы Дагестана.

«Это говорит о единстве и сплоченности нашего большого коллектива. Горячо и сердечно поздравляю всех, кто получил государственные награды. Огромное вам спасибо за то, что вы делаете, за ваши мужество, отвагу и стойкость», – обратился ко всем награждаемым командующий округом.

Фото: пресс-служба Росгвардии по РТ

Подразделения Росгвардии вносят большой вклад в обеспечение охраны важных объектов инфраструктуры, включая атомные электростанции.

Росгвардейцы защищают мирных жителей от мародеров и бандеровских последователей, участвуют в гуманитарных акциях, доставляя людям все самое необходимое, обеспечивают безопасные коридоры для их эвакуации.

Фото: пресс-служба Росгвардии по РТ

«Для меня огромная честь присутствовать сегодня здесь и поздравить вас с вручением государственных наград, которыми удостоил вас Президент Российской Федерации Владимир Путин. Выражаю слова глубочайшего уважения и признательности вам, защитникам нашего любимого многонационального Отечества. Людей мужественных, героических, достойно выполнивших свой долг в соответствии с присягой. Огромное вам спасибо и глубочайшее уважение за это», – обратился к росгвардейцам главный федеральный инспектор по Республике Татарстан Виктор Демидов.