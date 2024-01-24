Казанцы сняли на видео, как женщине пришлось идти с коляской по дороге из-за сугробов

Жители Казани засняли на видео, как женщина с коляской шла прямо по проезжей части, среди автомобилей – все потому, что тротуар оказался завален снегом.

«Это в поселке Сухая Река. Тротуары не чистят, людям идти до остановки больше никак. Мы вчера, когда ехали, тоже видели такую картину - перед нами шел мужчина по дороге», – рассказали очевидцы.

На записи, которую прислали казанцы «Татар-информу» видно, как женщина с коляской идет по дороге вслед за машинами, а за ней следуют автомобили. При этом пешеход идет с такой же скоростью, с которой двигается транспорт. Очевидцы сообщают, что движение из-за снегопада значительно снизилось, отчего и образовались пробки.

В снежном плену сегодня с утра оказались также поселки Борисоглебское и Кадышево, а также часть Авиастроительного района. Люди жалуются на отсутствие уборки снега, рассказывая, что проехать удается только за счет того, что снег утрамбовали колеса машин.

«На данный момент перед светофором авария, она заткнула единственный выезд для тех, кто едет из Кадышево и Борисоглебска. Зато почистили тротуар уже после светофора в сторону выезда из города. Это наверное для того, чтобы люди успокоились и шли еще семь километров в город пешком», – пишут люди в чате Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.