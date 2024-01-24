В казанском поселке Сухая Река людям пришлось идти по дороге из-за сугробов и пробок

В Авиастроительном районе Казани в поселке Сухая Река образовались настолько серьезные дорожные заторы, что людям пришлось простоять в пробках как минимум полтора часа, чтобы выехать в город.

В чате Авиастроительного и Ново-Савиновского районов местные жители сообщают, что виной всему нечищенные дороги. В снежном плену также оказались поселки Борисоглебское и Кабышево.

«У нас тут в поселке дороги не чистят. Плюс авария. Из двух полос только одна осталась. И идет поток машин с Кадышево и с нашего Борисоглебского, с Сухой Реки. Приходится полтора часа стоять в пробке, даже не выехать из поселка. Дети опаздывают в школу. Завтра видимо за полтора часа выйдем», – пишет участница чата.

Фото: © Соцсети

В мессенджере казанцы жалуются, что снегом завалены все пешеходные дорожки, из-за чего людям приходится идти по проезжей части.

«Люди идут по дороге, если случится беда, это на вашей совести будет», – говорится в одном из сообщений.

Опоздавшие в садик, школу и на работу закидали чат гневными сообщениями.

«Улица Шоссейная, поселок Борисоглебское. Это лишь небольшой участок пробки. Спрашивается, где работает снегоуборочная техника? Весь Авиастроительный район утопает в снегу. Многие улицы превратились в односторонние: Годовикова, Лукина, Симонова. На широкополосных дорогах осталось по одной полосе, при этом не очищенной, а укатанной машинами»,– сообщает еще один житель Авиастроительного района.

Фото: © Соцсети

В чате пишут, что улица Беломорская тоже стоит. Осталась одна полоса из-за плохой уборки снега.

«На данный момент перед светофором авария, она заткнула единственный выезд для тех кто едет с Кадышево и Борисоглебска. Зато почистили тротуар уже после светофора в сторону выезда из города. Это наверное для того, чтобы люди успокоились и шли еще семь километров в город пешком», – пишет еще один участник чата.

Третий день Казань с самого утра стоит в 10-балльных пробках. Дорожные заторы наблюдаются во всех районах города.