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Казанцы сняли на видео, как в центре города встали троллейбусы, образовалась пробка
Сегодня из-за нарушения работы электротранспорта на улице Ершова в Казани образовалась пробка. Видеозапись с места затора «Татар-информу» прислали очевидцы.
«Возле Арского кладбища образовалась большая пробка. Стоят все троллейбусы», – сообщают казанцы.
В свою очередь в «Метроэлектротрансе» отметили, что неизвестный транспорт повредил контактную сеть на участке ул. Ершова — Вишневского.
«Временно движение троллейбусных маршрутов № 2, 7 проходит через ул. Халитова. Движение троллейбусных маршрутов № 3, 5 проходит через ул. Островского по маршруту № 12», – сказано в сообщении.
Аварийные службы предприятия работают на месте для устранения проблемы.
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