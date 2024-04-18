Казанцы сняли на видео, как в центре города встали троллейбусы, образовалась пробка

Сегодня из-за нарушения работы электротранспорта на улице Ершова в Казани образовалась пробка. Видеозапись с места затора «Татар-информу» прислали очевидцы.

«Возле Арского кладбища образовалась большая пробка. Стоят все троллейбусы», – сообщают казанцы.

В свою очередь в «Метроэлектротрансе» отметили, что неизвестный транспорт повредил контактную сеть на участке ул. Ершова — Вишневского.

«Временно движение троллейбусных маршрутов № 2, 7 проходит через ул. Халитова. Движение троллейбусных маршрутов № 3, 5 проходит через ул. Островского по маршруту № 12», – сказано в сообщении.

Аварийные службы предприятия работают на месте для устранения проблемы.