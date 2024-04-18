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Новости Татарстана и Казани
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В Казани на участке ул. Ершова — Вишневского повредили контактную сеть троллейбусов
Неизвестный транспорт повредил контактную сеть на участке ул. Ершова — Вишневского в Казани, из-за чего временно изменен маршрут троллейбусов. Об этом сообщается в телеграм-канале «Метроэлектротранса».
«Временно движение троллейбусных маршрутов № 2, 7 проходит через ул. Халитова. Движение троллейбусных маршрутов № 3, 5 проходит через ул. Островского по маршруту № 12», – сказано в сообщении.
Аварийные службы предприятия работают на месте для устранения проблемы. Казанцев просят заранее планировать свой маршрут.
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