В Казани на участке ул. Ершова — Вишневского повредили контактную сеть троллейбусов

Неизвестный транспорт повредил контактную сеть на участке ул. Ершова — Вишневского в Казани, из-за чего временно изменен маршрут троллейбусов. Об этом сообщается в телеграм-канале «Метроэлектротранса».

«Временно движение троллейбусных маршрутов № 2, 7 проходит через ул. Халитова. Движение троллейбусных маршрутов № 3, 5 проходит через ул. Островского по маршруту № 12», – сказано в сообщении.

Аварийные службы предприятия работают на месте для устранения проблемы. Казанцев просят заранее планировать свой маршрут.