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Казанцы сняли на видео, как на улице Девятаева в Казани встали троллейбусы
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В историческом районе Ново-Татарской слободы в Казани встали порядка десяти троллейбусов.
Казанцы сообщили «Татар-информу», что из-за отсутствия тока троллейбусы по цепочке встали на улице Девятаева.
Ранее из-за ДТП в центре Казани встали трамваи двух маршрутов.На пересечении улиц Татарстан-Тинчурина на трамвайных путях произошло столкновение двух автомобилей. Как сообщили в «Метроэлектротрансе», в 18.07 движение трамваев было восстановлено.
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