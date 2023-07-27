Казанцы сняли на видео, как на улице Девятаева в Казани встали троллейбусы

В историческом районе Ново-Татарской слободы в Казани встали порядка десяти троллейбусов.

Казанцы сообщили «Татар-информу», что из-за отсутствия тока троллейбусы по цепочке встали на улице Девятаева.

Ранее из-за ДТП в центре Казани встали трамваи двух маршрутов.На пересечении улиц Татарстан-Тинчурина на трамвайных путях произошло столкновение двух автомобилей. Как сообщили в «Метроэлектротрансе», в 18.07 движение трамваев было восстановлено.