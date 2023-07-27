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Происшествия 27 июля 2023 19:26

Казанцы сняли на видео, как на улице Девятаева в Казани встали троллейбусы

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В историческом районе Ново-Татарской слободы в Казани встали порядка десяти троллейбусов.

Казанцы сообщили «Татар-информу», что из-за отсутствия тока троллейбусы по цепочке встали на улице Девятаева.

Ранее из-за ДТП в центре Казани встали трамваи двух маршрутов.На пересечении улиц Татарстан-Тинчурина на трамвайных путях произошло столкновение двух автомобилей. Как сообщили в «Метроэлектротрансе», в 18.07 движение трамваев было восстановлено.

#Метроэлектротранс #Троллейбусы
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