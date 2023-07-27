Из-за ДТП в центре Казани встали трамваи двух маршрутов

Из-за столкновения двух автомобилей в Казани приостановлено движение трамваев 1 и 2, сообщают в «Метроэлектротрансе».

«На пересечении улиц Татарстан-Тинчурина на трамвайных путях произошло столкновение двух автомобилей. В связи с этим приостановлено движение трамваев 1 и 2», – указано в сообщении.

Отмечается, что ориентировочное время простоя 30 минут.

Гостей и жителей города просят заранее планировать свой маршрут.

Upd. (18.07): Движение трамваев восстановлено.