news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 27 июля 2023 17:48

Из-за ДТП в центре Казани встали трамваи двух маршрутов

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Из-за столкновения двух автомобилей в Казани приостановлено движение трамваев 1 и 2, сообщают в «Метроэлектротрансе».

«На пересечении улиц Татарстан-Тинчурина на трамвайных путях произошло столкновение двух автомобилей. В связи с этим приостановлено движение трамваев 1 и 2», – указано в сообщении.

Отмечается, что ориентировочное время простоя 30 минут.

Гостей и жителей города просят заранее планировать свой маршрут.

Upd. (18.07): Движение трамваев восстановлено.

#МУП «Метроэлектротранс» #Трамваи #ДТП
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное