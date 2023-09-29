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Происшествия 29 сентября 2023 13:53

Казанцы сняли на видео пожар в Авиастроительном районе

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Фото: © Соцсети

Сегодня жители Казани сняли на видео пожар в Авиастроительном районе города. Видеозаписи появились в местных Telegram-каналах.

Как стало известно «Татар-информу», загорелась крыша дома в одном из садовых товариществ в Авиастроительном районе.

#пожар в казани
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