Врачи оказали помощь казанцу, которого за руку укусил питон

К медикам городской клинической больницы №7 обратился житель Казани, которого укусил питон.

Как рассказала ИА «Татар-информ» главный токсиколог Министерства здравоохранения Татарстана Алия Насибуллина, мужчина объяснил врачам, что на работе решил покормить питона – это был взрослый питон-альбинос. Неожиданно для него, рептилия вцепилась ему в руку.

Судя по фото, на руке остались заметные следы зубов питона.

«Питон не ядовит, но травмировать человека может, кроме того, в месте укуса может начаться заражение, поэтому в таких случаях мы обязательно вводим противостолбнячную сыворотку», – рассказала Алия Насибуллина.

Медики обработали руку мужчины, перевязали и отправили домой, назначив курс антибиотиков.