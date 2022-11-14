Казанцы на этой неделе увидят пик одного из самых ярких звездопадов – потока Леониды

С 6 по 30 ноября жители Казани могут увидеть один из самых быстрых метеорных потоков Леониды. Пик звездопада ожидается на этой неделе – в ночь с 17 на 18 ноября. Именно в эту ночь можно будет увидеть наибольшее количество падающих звезд сообщил профессор, директор Астрономической обсерватории им. В.П.Энгельгардта КФУ Юрий Нефедьев.

Поток лучше наблюдать с 1полуночи и до 3.00. «В этот раз нам повезло: в северном полушарии он будет виден наиболее хорошо», – добавил Нефедьев.

«В этом году интенсивность потока будет довольно слабой: можно будет увидеть порядка 15-20 падающих звезд в час, но зато они будут довольно яркими», – цитирует астронома пресс-служба КФУ.

«Поток лучше наблюдать с 12 часов ночи и до 3 часов утра. В этот раз нам повезло: в северном полушарии он будет виден наиболее хорошо», – отметил директор Астрономической обсерватории КФУ.

Для того чтобы увидеть звездный дождь, специальное оборудование не требуется. Главное, чтобы небо было ясным и отсутствовала городская засветка.

По словам Нефедьева, метеорные частицы потока Леониды, движущегося навстречу Земле, влетают в атмосферу с огромной скоростью, порядка 70 километров в секунду, поэтому, сгорая, они оставляют яркие следы. «Падающие звезды – это просто светящиеся следы», – подчеркнул он.

Самый интенсивный метеорный поток Леониды, о котором имеются документальные свидетельства, наблюдался в 1833 году – тогда небо одновременно расчерчивали тысячи светящихся треков. Очевидцы вспоминали, что красивое зрелище напоминало снегопад.

Название Леониды метеорные потоки получили от созвездия Льва (по латыни – Leo), в котором расположен радиант метеорного потока, образованного кометой 55P /Темпеля-Туттля. В последний раз эта комета проходила достаточно близко от орбиты нашей планеты в 1998 году, следующее сближение ожидается в 2031 году, рассказал ученый.