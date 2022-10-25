Казанцы смогут сдать кровь под звуки курая и татарских песен

Завтра, 26 октября, в Республиканском центре крови на Проспекте Победы в Казани пройдет осенняя донорская акция «День национальной музыки».

«Татар-информу» в пресс-службе Центра крови рассказали, что в холле будут звучать звуки татарской музыки. Там выступят артисты Татарской Государственной Филармонии имени Габдуллы Тукая. А в зале для донаций казанцы будут сдавать кровь под звуки курая в живом исполнении.

Атмосферу татарского колорита дополнят волонтеры в национальных костюмах и оригинальные сувениры для доноров, например, чак-чак.

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться по ссылке.

В центре крови напомнили, что стать донором крови и спасти чью-то жизнь могут жители Казани старше 18 лет, весом более 55 килограммов, не имеющие противопоказаний к донации. К тому же все желающие смогут вступить в Регистр доноров костного мозга.

Это мероприятие станет завешающим во всероссийской акции «Культурный код донора». Ранее «Татар-информ» рассказывал, что в Республиканском центре крови прошла акция «День классической музыки», где для доноров звучала инструментальная музыка в исполнении камерного оркестра.