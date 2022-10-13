В Республиканском центре крови доноры сдавали кровь под классическую музыку

В Республиканском центре крови прошла Благотворительная донорская акцию «День классической музыки». Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

Фото: Пресс-служба РЦК

Желающих сдать кровь встречали музыкой на стойке регистрации. Для доноров выступил камерный оркестр «Ренессанс». Музыканты исполнили известные классические произведения и в зале для донаций.

Фото: © Пресс-служба РЦК

«Сегодня в Центре крови в Казани пришли 149 доноров, банк крови пополнился на 67 литров», – рассказали агентству в пресс-службе медучреждения.

Фото: Пресс-служба РЦК

Так, почти 150 жителей Казани не только помогли спасти чью-то жизнь своей донацией, но и побывали на импровизированном концерте классической музыки.

Мероприятие приурочили к Всероссийской акции «Культура донорству».