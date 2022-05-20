Казанцы смогут принять участие в дискуссии о будущем пешеходной улицы Баумана

В Казани пройдет публичная дискуссия «Баумана: какой должна быть главная пешеходная улица?». Участники обсудят, нужна ли пешеходной улице собственная событийная программа, а также специальные критерии для открывающихся заведений и новых проектов.

Во встрече примут участие главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина и глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Марат Закиров. Модератором станет основатель видеопроекта «ТатарстанДа» и ведущий прямых эфиров «#ТатарстанОнлайн» Сергей Магданов.

Дискуссия состоится в 7 часов вечера 24 мая в резиденции креативных индустрий «Штаб». Участие может принять любой желающий, необходимо заранее зарегистрироваться по ссылке.

Мероприятие пройдет в рамках дискуссионно-образовательной программы «Городские модераторы». Мэрия Казани выступает одним из организаторов.

Ранее в прямом эфире программы «Татарстан онлайн» мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин рассказал, что улица Баумана, капитально обновленная к тысячелетию Казани, требует сейчас новых вложений и реконструкции.