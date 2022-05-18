Мэр Казани рассказал, что в будущем ждет улицу Баумана

Улица Баумана, капитально обновленная к тысячелетию Казани, требует сейчас новых вложений и реконструкции. Об этом в прямом эфире программы «Татарстан онлайн» рассказал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«Прошло уже 17 лет, и необходима если не реконструкция, то капитальный ремонт. Планы такие есть, но наши возможности будут видны по итогу полугодия или девяти месяцев. Но как минимум с капитальным ремонтом мы имеем планы туда зайти», — отметил глава города.

Кроме того, Ильсур Метшин коснулся вопроса подземной галереи на Баумана. По его словам, это проект, который готовился к тысячелетию Казани в рамках строительства метрополитена, но воплотить его не успели. К тому же обустроить сооружение под землей более затратно, чем наверху. Сейчас для приведения в порядок подземной галереи мэрия Казани ищет нового инвестора.

Метшин также вспомнил и об аниматорах на Баумана, которые работали там незаконно. После его визита на центральную улицу «все кони ускакали», заявил он.