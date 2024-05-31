Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Казанцы смогут оценить новые правила пользования общественным транспортом
Жители и гости Казани могут оценить новые правила пользования наземным общественным транспортом. Опрос запустил городской Комитет по транспорту.
Участников попросили поделиться мнением о том, как новые требования смогут повлиять на качество оказания услуг: упорядочить их, повысить культуру обслуживания пассажиров и так далее. Опрос доступен по ссылке.
Новые правила, сообщал ранее «Татар-информ», регламентируют вход пассажиров в транспорт, поведение в салоне, провоз багажа, а также касаются и водителей, в том числе соблюдения маршрута и расписания движения, остановок и других аспектов их работы.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»