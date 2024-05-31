Казанцы смогут оценить новые правила пользования общественным транспортом

Жители и гости Казани могут оценить новые правила пользования наземным общественным транспортом. Опрос запустил городской Комитет по транспорту.

Участников попросили поделиться мнением о том, как новые требования смогут повлиять на качество оказания услуг: упорядочить их, повысить культуру обслуживания пассажиров и так далее. Опрос доступен по ссылке.

Новые правила, сообщал ранее «Татар-информ», регламентируют вход пассажиров в транспорт, поведение в салоне, провоз багажа, а также касаются и водителей, в том числе соблюдения маршрута и расписания движения, остановок и других аспектов их работы.