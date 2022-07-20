Казанцы с начала года взяли из приюта 233 собаки

В Казани с начала года жители взяли из приюта «Зооцентр» 233 собаки. Из них 14 животных нашли хозяев на благотворительных акциях «Лапа дружбы», сообщает пресс-служба городской мэрии.

Сейчас в приюте проживают 392 взрослые собаки и 57 щенков, которые ждут хозяев. Горожане могут пообщаться с обитателями приюта и погулять с ними на специальной площадке, которую обустроили в прошлом году. «Зооцентр» находится по адресу: ул.Новосельская, 70, пом.2

Напомним, с начала года городские службы отловили с улиц столицы РТ почти 3 тыс. бездомных животных. Сообщить о бродячих собаках казанцы могут по телефону горячей линии Комитета ЖКХ: +7(843)222-04-44, через «Народный контроль» и систему «Открытая Казань».