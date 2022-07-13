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Ру Тат
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Казань
13 июля 2022  11:14

С начала года в Казани отловили 2286 бездомных собак

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В Казани с начала года отловили и направили к ветеринарам 2286 безнадзорных собак, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Отловленных животных вакцинируют от различных заболеваний, проведут дегельминтизацию и стерилизацию. Если они неопасны, то после этого их вернут на прежнее место обитания.

Казанцы могут сообщить о бездомных животных по телефону горячей линии Комитета ЖКХ: +7(843)222-04-44, через «Народный контроль» и систему «Открытая Казань».

#собаки #Отлов бродячих животных
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