С начала года в Казани отловили 2286 бездомных собак

В Казани с начала года отловили и направили к ветеринарам 2286 безнадзорных собак, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Отловленных животных вакцинируют от различных заболеваний, проведут дегельминтизацию и стерилизацию. Если они неопасны, то после этого их вернут на прежнее место обитания.

Казанцы могут сообщить о бездомных животных по телефону горячей линии Комитета ЖКХ: +7(843)222-04-44, через «Народный контроль» и систему «Открытая Казань».