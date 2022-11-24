Казанцы поддержали инициативу Госдумы сделать 31 декабря выходным днем

Абсолютное большинство жителей Казани заявили о своем желании сделать 31 декабря официальным выходным днем. По сравнению с прошлым годом в этом году число сторонников этой идеи выросло до 83%. По данным опроса SuperJob.ru, 90% респондентов из Казани поддерживают соответствующую инициативу Госдумы, против высказались лишь 7% горожан.

По сравнению с прошлым годом, количество казанцев, которые хотят сделать предновогодний день нерабочим, стало больше на 2%.

Сторонников введения еще одного нерабочего дня больше среди женщин, чем среди мужчин (89% против 78% соответственно). Чем выше доход респондентов, тем реже они поддерживают объявление 31 декабря выходным.

Среди жителей мегаполисов продления новогодних каникул за счет 31 декабря больше всего хотят в Волгограде и Краснодаре (по 91%), Казани (90%), Челябинске и Самаре (по 89%).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в скором времени Госдума может рассмотреть законопроект, которым предполагается официально объявить 31 декабря выходным днем.