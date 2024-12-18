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Казанцы оказались самыми ответственными пассажирами такси
Казань оказалась городом с самыми ответственными пассажирами такси. В столице Татарстана 84% пользующихся этим видом транспорта пристегиваются ремнями безопасности. Об этом со ссылкой на данные Общественного совета по развитию такси пишет газета «Известия».
Аналитики совета с 10 ноября по 10 декабря 2024 года провели исследование, изучив информацию о 7177 поездках. При этом в целом по России в 3654 случаях пассажиры не стали пристегиваться — это 51% от общего числа поездок.
Участниками исследования стали 24 водителя такси из 20 городов страны. Помимо Казани, они представляли, в частности, Пермь, Великий Новгород, Тулу, Екатеринбург, Москву, Чебоксары, Санкт-Петербург и Белгород.
По мнению казанского таксиста Тимура Хайруллина, которое приводит пресс-служба общественного совета, за годы, прошедшие с Универсиады 2013, жителей столицы РТ приучили пристегиваться в автомобилях.
«Сейчас практически все пассажиры пристегиваются автоматически. Это результат не только штрафных мер, но и долгой работы над формированием культуры безопасности на дорогах», — заметил он.
В связи с этим в Общественном совете по развитию такси напомнили, что непристегнутый ремень безопасности увеличивает риск получения ушибов и повреждений при резком торможении или аварии. Кроме того, отказ от пристегивания вызывает конфликты между пассажирами и водителями, которые пытаются напомнить о необходимости соблюдения ПДД. Эти споры отвлекают водителей от управления автомобилем, подчеркнули в совете.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что поездки в такси в Татарстане оказались наиболее доступными по сравнению с другими регионами Приволжского федерального округа.
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