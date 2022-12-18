Казанцы ночью проехались «конвоем» по улицам города на уборочной технике

Фото: пресс-служба администрации Советского района

Для жителей Советского района Казани прошлой ночью устроили экскурсию, на которой показали все этапы уборки снега в городе. В сопровождении главы районной администрации Романа Фатхутдинова они покатались по улицам столицы Татарстана на уборочной технике и съездили на снегоплавильный пункт.

Участникам экскурсии показали работу программного обеспечения и встроенных маячков, как отслеживается процесс уборки и передвижения техники в режиме реального времени, сообщает пресс-служба администрации района. После посещения базы генподрядчика – МУП «Городские мосты» – казанцы «сели в коммунальные комбинированные дорожные машины (КДМ) и поехали конвоем на разметание дорог».

Фото: пресс-служба администрации Советского района

Последней точкой стал один из самых крупных снегоплавильных пунктов города на проспекте Победы – эта площадка одна из самых больших по Казани! Здесь находятся 7 снегоплавилок и 11 плавильных камер.

«Для нас это был первый опыт подобного формата. Мы постарались сделать маршрут максимально объемным и интересным, чтобы охватить все этапы уборки», – отметили в администрации, пообещав проводить подобные экскурсии и в будущем.

Подробнее о том, как в Казани устроена работа по утилизации снега, читайте в материале «Татар-информа»: «Снегоотвалы – это мусорные полигоны»: как и зачем в Казани плавят снег?»