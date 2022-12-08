«Снегоотвалы – это мусорные полигоны»: как и зачем в Казани плавят снег?

В Казани за зиму плавят до 600 тыс. тонн снега на специальных станциях. Однако существующих мощностей не хватает, поэтому в планах мэрии – построить еще несколько пунктов. Как устроена система утилизации снега в Казани – в репортаже «Татар-информа».

Дорожная техника ежедневно очищает улицы от снега и льда, а потому снова начали работать и снегоплавильные пункты Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Одна камера переплавляет 574 тонны снега в сутки

Казань – один из немногих крупных городов в стране, где с главным атрибутом зимы давно решили справляться именно таким образом – не складировать, а плавить. В городе работают 7 стационарных снегоплавильных пунктов (СПП), на которых расположено 11 плавильных камер. Запускали эти установки в течение последних 15 лет: первый СПП на улице Портовой в районе Центрального автовокзала открылся еще в 2007 году, последний из ныне действующих – на улице Аделя Кутуя – ввели в эксплуатацию в 2021 году. Остальные СПП расположены на улицах Несмелова, Воровского, Васильченко, Тульская и на проспекте Победы.

Процессом утилизации снега в Казани управляет МУП «Водоканал». Общая проектная производительность всех СПП превышает 6,3 тыс. тонн снега в сутки, или 15,6 тыс. кубических метров, то есть одна камера может переплавлять 574 тонны за 24 часа. Много это или мало? Например, в ночь с 1 на 2 декабря с улиц города вывезли 4,2 тыс. тонн снега, сутками ранее – более 5 тыс. тонн. Но в сильные снегопады, конечно, объемы вывоза могут быть и в два, и три раза больше. Всего по итогам прошлого года общий объем переработки на семи СПП превысил 590 тыс. тонн снега.

На сегодняшний день в городе функционирует 7 стационарных снегоплавильных пунктов (СПП), на которых расположено 11 плавильных камер Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Тепло сточных вод

Как рассказали «Татар-информу» в «Водоканале» Казани, с технологической точки зрения все станции были построены по типовому проекту и имеют «незначительные технические отличия, в зависимости от принципа размещения их на канализационных коллекторах». Расположены снегоплавилки вблизи канализационно-насосных станций (КНС): эта связка очень важна, так как снег в них плавится водой.

Есть и другие технологии снегоплавления – например, станции, где установлены печи, работающие на дизельном топливе или на электроэнергии. Но перерабатывают снежную массу за счет тепла сточных вод, которые имеют стабильную температуру около 16 градусов, – самый дешевый и распространенный способ.

Хотя выглядит все и просто, сама по себе снегоплавильная камера – это объект капитального строительства. По сути это бетонный бункер глубиной около 6 метров, оборудованный решетками для улавливания мусора и соединенный трубами с КНС, откуда с определенным напором в камеру и подается сточная вода. Процесс организован так: самосвалы выгружают снег на площадке складирования, затем эту смесь загружают на верхнюю решетку с помощью фронтального погрузчика, который как бы продавливает всю эту массу внутрь. На этом же этапе происходит измельчение снега и отсеивание крупного мусора. В снегопады поток на одну станцию может превышать и 300 самосвалов в сутки.

Далее снег поступает в плавильную камеру, где под действием тепла сточных вод он тает. Затем водяная смесь по коллекторам поступает на канализационные очистные сооружения, где перед тем, как быть «сброшенной» в водоем, проходит полный цикл очистки. Плавающий мусор из камер собирают специальными устройствами, песок же, осевший на дне, примерно раз в месяц вычищают в ходе регламентных работ (иногда это приходится делать и чаще). Кстати, объем образующегося ила на СПП, рассказали в «Водоканале», зависит от погодно-климатических особенностей года. В среднем за сезон он составляет 18 тыс. кубометров.

«В процессе утилизации снега на снегоплавильных пунктах лишние предметы и загрязнения накапливаются в зоне отстаивания и в промежуточных камерах» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Это вопрос не экономики, а экологии

Строительство всех снегоплавилок обошлось казанскому «Водоканалу» в 604 млн рублей. А их содержание и эксплуатация обходится более чем 87 млн рублей в год. Навскидку может показаться, что деньги в прямом и переносном смысле утекают в канализацию. Но, как заявили «Татар-информу» в Комитете внешнего благоустройства Казани, выбор между снегоплавлением и более традиционным для российских городов подходом – снегохранением – это вопрос не экономики, а экологии.

«Проблема снежных свалок в том, что они занимают большие площади. Эти территории за зимний сезон наполняются снежной массой, с которой завозится также песок, щебень, пластиковые бутылки, металлические банки, пакеты. Когда снег тает, снегоотвалы превращаются в мусорные полигоны, которые потом необходимо очищать», –заявили в комитете. Добавив, что «в процессе утилизации снега на снегоплавильных пунктах лишние предметы и загрязнения накапливаются в зоне отстаивания и в промежуточных камерах. Технологически процесс устроен так, что мусор собирается и сразу же утилизируется отдельно», – отметили в комитете.

В МУП «Водоканал» «Татар-информу» сообщили, что преимущественную долю в компонентном составе отходов СПП составляет песок, загрязненный органическими и неорганическими примесями, а также всевозможный хлам, собираемый со снегом с городских территорий (бумага, текстиль, пластик, металл и т.п.). Осадок, образующийся в ходе эксплуатации СПП, относится к твердым коммунальным отходам, поэтому его просто отвозят на мусорные полигоны.

В естественных условиях, тем более когда он утрамбован в кучу размером с большой курган, снег тает довольно медленно (не случайно граждане на своих дачах или у гаражей даже маленькие сугробы с первыми лучами весеннего солнца раскидывают вручную лопатами). Из-за этого почва под снегоотвалами успевает еще и пропитаться вредными веществами. Эксплуатация снегоплавилок позволяет забыть про эти экологические проблемы.

В Комитете внешнего благоустройства Казани также добавили, что «для нормального содержания пунктов складирования нужно поддерживать порядок, чтобы сброс снега не производился бесконтрольно. А это требует отдельного внимания со стороны городских предприятий, что так же делает складирование снега нежелательным». Проще говоря, любой снегоотвал, как и любая свалка, очень быстро начинает разрастаться. Со всеми вытекающими…

Организовать учет и контроль на СПП намного проще. Как заявили недавно в мэрии Казани, в этом году на снегоплавилках по улицам Тульской и Воровского протестируют систему отслеживания объемов завозимого снега. Планируется, что с помощью специальных меток на транспорте система будет распознавать уборочные машины, фиксировать время их въезда и выезда, наименование организации, номер и тоннаж техники. Программа призвана упорядочить работу предприятий, осуществляющих вывоз снега и самих снегоплавильных пунктов, заявлял заместитель руководителя Исполкома Казани Игорь Куляжев. По результатам тестирования станет понятно, применима ли будет эта система для использования в городе.

Опыт прошлой зимы показал, что на СПП поступало лишь чуть более 60% от общего объема снега, вывозимого с улиц Казани, остальное же пришлось свозить на временные свалки Фото: kzn.ru

Снегоплавилок не хватает

По словам Игоря Куляжева, суммарная производительность семи СПП в Казани сейчас позволяет полностью утилизировать снег только «при средних снегопадах», когда выпадение осадков в пределах или чуть выше нормы. «В прошлую зиму с декабря по март выпало на 77% осадков больше нормы. Поэтому мы уже тогда остро почувствовали нехватку приемных камер», – рассказали «Татар-информу» в Комитете внешнего благоустройства города.

Опыт прошлой зимы показал, что на СПП поступало лишь чуть более 60% от общего объема снега, вывозимого с улиц Казани, остальное же пришлось свозить на временные свалки. На случай реализации плана «Буран» и этой зимой также дополнительно будут задействованы 10 мест временного складирования снега.

Ильсур Метшин, посещая один из СПП, заявил, что «для своевременной уборки снега нам необходимо еще 12 снегоплавильных камер» Фото: kzn.ru

В феврале этого года мэр Казани Ильсур Метшин, посещая один из СПП, заявил, что «для своевременной уборки снега нам необходимо еще 12 снегоплавильных камер». То есть по факту – примерно столько же, сколько действует сейчас. В Комитете внешнего благоустройства уточнили, что новые СПП возводить в городе не будут, при этом «прорабатываются варианты строительства новых камер на существующих снегоплавильных пунктах».

Учитывая стоимость таких установок, денег явно понадобится не меньше, чем было вложено в предыдущие 15 лет. Но столичный статус стоит дорого. «Необходимо продолжить изучать новые решения и практики, которые появляются в других городах, чтобы содержание улично-дорожной сети соответствовало уровню столицы», – подчеркивал Метшин.

Фото на анонсе: kzn.ru