Казанцы начали получать первые квитанции с учетом повышения тарифов на ЖКХ

Казанцы начали получать счета за коммунальные услуги с учетом повышения тарифов. Напомним, что с 1 июля стоимость «коммуналки» увеличили на 20%.

По словам некоторых жителей, счета за коммунальные услуги доходят до 6 тыс. рублей. Причем эта сумма, которую просят заплатить за квартиру площадью 37 кв. м. При этом ранее за июнь казанцы платили за аналогичную квартиру в июне около 5 тыс. рублей, пишет ГТРК Татарстан.

Ранее в Госдуме сообщали, что с 1 марта 2026 года крайний срок оплаты услуг ЖКХ перенесут с 10-го на 15-е число месяца. По словам зампреда комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, данную меру ввели для того, чтобы дать гражданам больше времени для своевременной оплаты и снизить риск просрочек и штрафных санкций.