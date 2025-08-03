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Общество 3 августа 2025 17:54

Казанцы начали получать первые квитанции с учетом повышения тарифов на ЖКХ

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Казанцы начали получать счета за коммунальные услуги с учетом повышения тарифов. Напомним, что с 1 июля стоимость «коммуналки» увеличили на 20%.

По словам некоторых жителей, счета за коммунальные услуги доходят до 6 тыс. рублей. Причем эта сумма, которую просят заплатить за квартиру площадью 37 кв. м. При этом ранее за июнь казанцы платили за аналогичную квартиру в июне около 5 тыс. рублей, пишет ГТРК Татарстан.

Ранее в Госдуме сообщали, что с 1 марта 2026 года крайний срок оплаты услуг ЖКХ перенесут с 10-го на 15-е число месяца. По словам зампреда комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, данную меру ввели для того, чтобы дать гражданам больше времени для своевременной оплаты и снизить риск просрочек и штрафных санкций.

#тарифы ЖКХ #Повышение #коммунальные платежи #Казань
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