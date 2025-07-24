Депутат Госдумы Колунов заявил, что срок оплаты за услуги ЖКХ перенесут

В России с 1 марта 2026 года крайний срок оплаты услуг ЖКХ перенесут с 10-го на 15-е число месяца, сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«С 1 марта 2026 года крайний срок оплаты за услуги ЖКХ будет перенесен на пять дней вперед – с 10-го числа каждого месяца на 15-е число», – цитирует парламентария РИА «Новости».

Он объяснил, что некоторым россиянам зарплату начисляют 12-го или 15-го числа. И срок оплаты услуг ЖКХ перенесли как раз, чтобы дать гражданам больше времени для своевременной оплаты и снизить риск просрочек и штрафных санкций.

Также перенос сроков упростит планирование и обработку платежей для управляющих компаний (УК) и поставщиков коммунальных услуг. Тем самым снизится нагрузка на бухгалтерию организаций в начале месяца, отметил Колунов.