news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 24 июля 2025 07:29

Депутат Госдумы Колунов заявил, что срок оплаты за услуги ЖКХ перенесут

Читайте нас в
Телеграм

В России с 1 марта 2026 года крайний срок оплаты услуг ЖКХ перенесут с 10-го на 15-е число месяца, сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«С 1 марта 2026 года крайний срок оплаты за услуги ЖКХ будет перенесен на пять дней вперед – с 10-го числа каждого месяца на 15-е число», – цитирует парламентария РИА «Новости».

Он объяснил, что некоторым россиянам зарплату начисляют 12-го или 15-го числа. И срок оплаты услуг ЖКХ перенесли как раз, чтобы дать гражданам больше времени для своевременной оплаты и снизить риск просрочек и штрафных санкций.

Также перенос сроков упростит планирование и обработку платежей для управляющих компаний (УК) и поставщиков коммунальных услуг. Тем самым снизится нагрузка на бухгалтерию организаций в начале месяца, отметил Колунов.

#услуги ЖКХ #оплата жкх #Госдума
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
И снова здравствуйте: что известно о новых переговорах России и Украины в Стамбуле

И снова здравствуйте: что известно о новых переговорах России и Украины в Стамбуле

23 июля 2025
«Реанимация, БПЛА и разминирование полей»: как в Татарстане учат курсантов центра «ВОИН»

«Реанимация, БПЛА и разминирование полей»: как в Татарстане учат курсантов центра «ВОИН»

23 июля 2025