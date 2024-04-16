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Казанцы на время остались без воды из-за ремонта на водопроводе по ул.Гвардейской
В ряде домов в Казани отключили воду из-за ремонтных работ на аварийном участке водопровода по ул.Гвадейской, 52/2. Ожидается, что водоснабжение восстановится к 1.00 17 апреля, сообщает в своем телеграм-канале «Водоканал».
На это время без воды останутся жители следующих домов:
— Аметьевская магистраль, д. 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 16, корп.1,2,3,4; 18, корп.1,2,3,5
— ул.Грибоедова, д. 10
— ул.Магаданская, д. 18,18а
— ул.Моторная, д. 31а;
— частных домов по улицам Железнодорожников, Дачная, 2-ая Магаданская, 2-ая Газонная, Крымская.
Кроме того, по некоторым адресам понижено давление воды:
— ул.Гвардейская, д. 52, 52/2, 56, 58, 59, 59а, 61, 63, 65
— ул.Отрадная, д. 48
— ул.Даурская, д. 35а, 44в, 44г, 46а, 48а, 48в, 48Б (д/с № 224)
— ул.Дачная, д. 1,1а (д/с № 102), 3, 5, 7, 9
— ул.Маршальская, д. 25, 25а
— ул.Толбухина, д. 21
— ул.Братская, д. 1 (шк.№ 14).
Жители могут подать заявки на подвоз воды по номеру +7(843)231-62-60. Автоцистерны будут отправлять согласно поступающим обращениям. В «Водоканале» сообщили, что примут все необходимые меры, чтобы завершить работы в ускоренном режиме.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на выходных ряд домов в Казани остались без воды из-за течи на водопроводе.
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