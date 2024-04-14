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Казанский «Водоканал» назвал причину отсутствия воды в ряде домов Казани
В одной из труб обнаружена течь. Именно с этим связано отключение воды сразу на нескольких адресах в Вахитовском и Приволжском районах Казани. Об этом «Татар-Информу» сообщили в казанском «Водоканале».
На предприятии добавили, что бригада уже на месте и работает над решением проблемы.
«Обнаружена течь. Бригада на месте», - прокомментировал ситуацию диспетчер.
При этом точные сроки и время устранения аварии в казанском водоканале назвать не смогли.
Напомним, ранее жители ряда домов Вахитовского и Приволжского районов столицы РТ стали жаловаться на отключение воды без предупреждения. Согласно поступающим сообщениям, без воды остались дома по улицам Гвардейская, Шмидта, Рабочей молодежи и других.
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