Казанский «Водоканал» назвал причину отсутствия воды в ряде домов Казани

В одной из труб обнаружена течь. Именно с этим связано отключение воды сразу на нескольких адресах в Вахитовском и Приволжском районах Казани. Об этом «Татар-Информу» сообщили в казанском «Водоканале».

На предприятии добавили, что бригада уже на месте и работает над решением проблемы.

«Обнаружена течь. Бригада на месте», - прокомментировал ситуацию диспетчер.

При этом точные сроки и время устранения аварии в казанском водоканале назвать не смогли.

Напомним, ранее жители ряда домов Вахитовского и Приволжского районов столицы РТ стали жаловаться на отключение воды без предупреждения. Согласно поступающим сообщениям, без воды остались дома по улицам Гвардейская, Шмидта, Рабочей молодежи и других.