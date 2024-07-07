Казанцы на «Это у нас семейное»: Через такие конкурсы мы сплотим всю страну

Фото: АНО «Россия — страна возможностей»

Такие конкурсы, как «Это у нас семейное», нужны обществу. Они объединяют самые дружные и активные семьи и транслируют идею сплочения и единства на всю страну. Об этом, подводя итоги второго дня финала, заявила семья Кожевниковых — Курушиных.

По словам главы семейства, конкурс позволил всем вернуться в старое время, когда дети были маленькими и всегда были рядом. Сейчас же старшие выросли и уже живут самостоятельно.

«Ожидания от этого конкурса у нас — ну, естественно, плох тот солдат, кто не хочет быть генералом. А ожидания у нас от этого конкурса — то, что мы станем еще дружнее», — сказал он.

Казанец отметил, что подобные конкурсы очень важны для сплочения не только самих семей-участников, но и для общества и страны в целом. Ведь объединяет конкурсантов даже дистанционный этап, когда им всем вместе нужно было выполнять задания. Во время очного финала они провели вместе пять дней, теперь «классных пять дней вместе, тем более на природе» им предстоит провести в финале.

«Такие мероприятия обязательно нужны. Они дают пример, как нужно сплачиваться. Потому что каждая семья, если все в ней поддерживают друг друга, если каждая семья живет так, это значит, что все общество живет именно так», — поделился мнением глава семейства.

Он отметил, что идея объединения, которую несет в себе этот конкурс, будет транслироваться на всю страну. Показательно, добавил конкурсант, что «Это у нас семейное» сразу же вызвал такой отклик у общества — изначально для участия в нем подали заявки 102 тысячи семей.

Конкурс «Это у нас семейное» организован АНО «Россия — страна возможностей». В финал вышли 300 семейных команд из 83 субъектов Федерации (одна семья представляет Казахстан). Победители будут объявлены 8 июля — в День семьи, любви и верности.

Тридцать семей-победителей получат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий, которые можно адресно потратить на покупку дома или квартиры, а также на ипотеку. Все 300 семей — финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.