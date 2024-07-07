Семья из Казани о конкурсе «Это у нас семейное»: Для нас это испытание семьи

Фото предоставлено платформой «Россия — страна возможностей»

Семья Евграфовых-Полянских из столицы Татарстана рассказала о проходящем в Москве финале конкурса «Это у нас семейное». Для них в мероприятии главным является не победа, а испытание собственных сил.

В семейную команду входят бабушка, Лидия Егоровна Евграфова, глава семьи Владислав, дети Валерия и Илья и, конечно же, мама Светлана.

По словам Светланы, на первом этапе конкурса, когда было необходимо выполнять дистанционные задания, семья справлялась с большинством из них достаточно уверенно, «на лайте» (если, конечно, для этого удавалось собраться вместе).

Соответственно, и выхода в полуфинал Полянские ожидали. Но, приехав на него, они увидели очень много ярких семей, которые привлекали к себе внимание, сказала Светлана.

«Мы просто хотели получить удовольствие, честно говоря», — признался глава семейства. «На победу мы не настраивались», — подтвердила его супруга. «Было неожиданно по сравнению с такими яркими семьями — что они не прошли в финал, а мы прошли», — завершили мысль вместе мать и дочь.

После этого Валерия заметила, что самыми веселыми моментами конкурса оказались съемки мультфильма и создание фотографии по мотивам картины «Опять двойка». «Это было очень забавно, весело, мы хохотали и чуть ли не лопались от смеха», — согласился ее отец.

«Такие вещи действительно объединяют, как мне кажется, заставляют посмотреть друг на друга с новой стороны. И действительно хорошо время проводишь», — добавила Полянская-младшая.

«Плох тот солдат, который не мечтает снять генералом. Естественно, мы хотим победить, но если не получится — то и ради Бога», — подытожил настроения казанской семьи Владислав.

«Будем работать на максимум, на свой максимум. Потому что здесь никто ни с кем не соревнуется. Здесь просто семьи пытаются найти общие точки соприкосновения и показать, насколько они сплоченные, насколько знают друг друга», — поделилась в связи с этим своим видением финала его супруга.

«Поэтому для нас это просто, можно сказать, испытание семьи. Мы не соревнуемся с Ивановыми, Петровыми, мы соревнуемся между собой, сами с собой», — заключила Светлана Полянская. «С самими собой из прошлого», — уточнила ее дочь.

Конкурс «Это у нас семейное» организован АНО «Россия — страна возможностей». В финал вышли 300 семейных команд из 83 субъектов Федерации (одна семья представляет Казахстан). Победители будут объявлены 8 июля — в День семьи, любви и верности.

Тридцать семей-победителей получат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий, которые можно адресно потратить на покупку дома или квартиры, а также на ипотеку. Все 300 семей — финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.