Казанцы могут встретить Новый год на центральной елке возле Чаши и на «Черном озере»

Фото: Владимир Васильев/ ИА "Татар-информ"

Казанцев приглашают встретить Новый год на центральной елке города возле Центра семьи «Казан» и в парке «Черное озеро». Концертная программа продлится до 3 часов утра.

На открытом воздухе жители и гости города смогут посмотреть новогодние обращения Президента России Владимира Путина и Президента Татарстана Рустама Минниханова, потанцевать и разделить волшебство праздника с близкими и друзьями.

На сцене у центральной елки города праздничное настроение будут создавать «Хитобои» и «Веселые Волгари» — они исполнят новогодние шлягеры и популярные мелодии.

Прокат коньков на «Черном озере» будет открыт до 2 часов ночи, передает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что общественный транспорт в столице республики 31 декабря будет работать до полуночи.