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Общество
31 декабря 2021  15:14

Казанцы могут встретить Новый год на центральной елке возле Чаши и на «Черном озере»

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Казанцы могут встретить Новый год на центральной елке возле Чаши и на «Черном озере»
Фото: Владимир Васильев/ ИА "Татар-информ"

Казанцев приглашают встретить Новый год на центральной елке города возле Центра семьи «Казан» и в парке «Черное озеро». Концертная программа продлится до 3 часов утра. 

На открытом воздухе жители и гости города смогут посмотреть новогодние обращения Президента России Владимира Путина и Президента Татарстана Рустама Минниханова, потанцевать и разделить волшебство праздника с близкими и друзьями.

На сцене у центральной елки города праздничное настроение будут создавать «Хитобои» и «Веселые Волгари» — они исполнят новогодние шлягеры и популярные мелодии. 

Прокат коньков на «Черном озере» будет открыт до 2 часов ночи, передает пресс-служба мэрии Казани. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что общественный транспорт в столице республики 31 декабря будет работать до полуночи. 

#Новый год #парк Черное озеро #казанская чаша
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